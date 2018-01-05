日股日經指數續創26年高點

（中央社東京5日綜合外電報導）在美股持續創紀錄之下，日本東京股市日經225指數今天連續第2天收在26年高點。

日經225指數上漲208.20點或0.89%，收23714.53點。日經指數在昨天2018年第一個交易日，就創下1992年1月以來最高收盤紀錄。東證指數上揚16.52點或0.89%，收1880.34點。

法新社報導，在經濟前景一片光明和油價強漲激勵下，全球股市續創新高。美股道瓊工業指數首度漲破25000點大關，英國股市也創下歷史新高。

岡三證券公司（Okasan Securities）資深策略師山本信一說：「今天的漲勢凸顯目前股市的強勁表現。」