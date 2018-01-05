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中央社

日股日經指數續創26年高點

中央社2018/01/05 15:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社東京5日綜合外電報導）在美股持續創紀錄之下，日本東京股市日經225指數今天連續第2天收在26年高點。

日經225指數上漲208.20點或0.89%，收23714.53點。日經指數在昨天2018年第一個交易日，就創下1992年1月以來最高收盤紀錄。東證指數上揚16.52點或0.89%，收1880.34點。

法新社報導，在經濟前景一片光明和油價強漲激勵下，全球股市續創新高。美股道瓊工業指數首度漲破25000點大關，英國股市也創下歷史新高。

岡三證券公司（Okasan Securities）資深策略師山本信一說：「今天的漲勢凸顯目前股市的強勁表現。」

山本信一告訴法新社：「近期漲勢凌厲，了結獲利賣壓隨時都有可能出現，並不會讓人意外，但投資人持續加碼買進。」

今天美元兌日圓報1美元兌112.99日圓，昨天紐約匯市報價為112.72日圓。

三菱東京日聯銀行（Mitsubishi UFJ）上揚2.32%，收866.8日圓。瑞穗金融集團（Mizuho Financial）上漲1.24%，收212.1日圓。

石油公司因為原油價格攀漲，也有所斬獲。日本石油資源開發公司（Japan Petroleum）揚升2.13%，收3115日圓。

東芝公司（Toshiba）勁揚2.16%，收330日圓，因旗下營運虧損的西屋電氣（Westinghouse）同意以46億美元出售給Brookfield Business Partners。（譯者：中央社陳昱婷）1070105

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