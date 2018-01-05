加國調最低工資 連鎖快餐店砍員工福利

（中央社記者胡玉立多倫多4日專電）加拿大安大略省自今年元旦起，大幅調漲最低工資，這兩天傳出知名快餐連鎖店為了「因應」調薪、大砍員工福利。安省省長今天公開譴責這種行為是在「霸凌員工」。

安省今年1月1日起將最低工資全面漲調為每小時加幣14元（約新台幣330元），明年2019年還將進一步調漲至15元。

昨天加拿大著名的快餐連鎖店Tim Hortons傳出安省當地店主發信給員工，表示因為最低時薪一下子漲了2.4元加幣，必須取消部分福利措施。消息一出，各界嘩然。

安省省長韋恩（Kathleen Wynne）譴責這種行為，說店主這樣因應最低時薪政策，擺明是在「霸凌員工」，她很難過。韋恩更直接向一名店主叫陣說：「想要單挑，直接找我就行！」