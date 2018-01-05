加國調最低工資 連鎖快餐店砍員工福利

（中央社記者胡玉立多倫多4日專電）加拿大安大略省自今年元旦起，大幅調漲最低工資，這兩天傳出知名快餐連鎖店為了「因應」調薪、大砍員工福利。安省省長今天公開譴責這種行為是在「霸凌員工」。
安省今年1月1日起將最低工資全面漲調為每小時加幣14元（約新台幣330元），明年2019年還將進一步調漲至15元。
昨天加拿大著名的快餐連鎖店Tim Hortons傳出安省當地店主發信給員工，表示因為最低時薪一下子漲了2.4元加幣，必須取消部分福利措施。消息一出，各界嘩然。
安省省長韋恩（Kathleen Wynne）譴責這種行為，說店主這樣因應最低時薪政策，擺明是在「霸凌員工」，她很難過。韋恩更直接向一名店主叫陣說：「想要單挑，直接找我就行！」
Tim Hortons的這種作法，並沒有違反安省勞工標準法。但韋恩表示，這麼做既不公平、也不得體。她希望店主能夠改變這項決定。
Tim Hortons是加拿大家喻戶曉的連鎖快餐店，1964年於安省創立，加拿大全國目前有超過3000家分店，2014年被美國速食店漢堡王併購。
遭員工爆料對外流傳的Tim Hortons員工通知信指出，政府和總公司不願撥款補貼，為因應政府大舉調薪政策，他們只好取消部分員工福利，包括休息時間不支付工資、工作滿五年員工需支付50%保險福利成本，年資半年至5年員工需支付75%保險福利成本、取消生日工作獎金以及連續6個月不休病假獎金等。
有員工透露，元旦調薪後，因為砍去帶薪休息時間、外加要支付50%保險成本，他每兩週的薪水將比加薪前少掉51元。
安省政府去年5月30日宣布，最低工資將於2019年調整至15元。去年10月每小時工資先自11.40元調漲到11.60元，今年1月1日再一舉調漲為14元。
加拿大各省正相繼調漲最低工資，其他包括亞伯達省、魁北克省和愛德華王子島省，也將在今年底調高最低工資。
不過，這樣的調薪作法，一直爭議不斷。支持者認為可以促進經濟發展、消除收入不平等。反對者則指人工成本太高，將重創就業市場。1070105