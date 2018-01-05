非核家園恐漲電價 經部：不會無法負擔

（中央社記者黃雅娟台北5日電）經濟部今天表示，再生能源不需要燃料成本，不會受到國際價格波動影響，且因技術進步，成本會越來越低；未來電價即使受到影響，也不會讓產業或一般民眾無法負擔。

英國金融時報（Financial Times）日前報導，台灣面對非核家園政策目標，電價上漲可能是一大問題，光是風電投資項目，初步估計就達192億美元（約新台幣5704億元），但政府仍不清楚能源轉型計畫的總成本。

經濟部能源局今天上午召開記者會說明，認為英國媒體對於台灣能源轉型基本上是持肯定態度；有關電價上漲幅度，先前經濟部長沈榮津證實，推動非核家園，電價初估將上漲0.5元，漲幅將近20%。