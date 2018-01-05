外國表演團體來台 擬鬆綁廢除場地限制

（中央社記者余曉涵台北5日電）根據現行法規，雇主聘雇外國人來台表演的場地需是學校或經過主管機關同意的場所，導致部分外國表演人員無法在台演出。勞動部將在明天預告廢除場地限制。

勞動部明天將預告「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準」、以及第二十八條、第四十五條、第四十七條相關修正草案。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠今天告訴中央社記者，此次修正分為3個部分，首先修正醫療機構、護理機構等聘雇外國人從事醫療保健工作的醫事機構名稱只是單純的文字修正。