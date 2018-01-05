道瓊工業指數首度攻高25000點後 川普喊了300

綜合騰訊證券、MarketWatch 今 (5) 日報導，美國總統川普周四暗示，在道瓊工業平均指數突破了 25000 點關口以後，這項備受關注的藍籌股指數的下一個里程碑將是進一步上漲 20% 左右，也就是沖擊 30000 點大關。

報導指出，在周四的交易中，道指突破了 25000 點關口，而如果道指報收於這一點位上方，則將代表著該指數僅僅花了 23 個交易日的時間就上升了 1000 點，從而創下有史以來的最快速度。

MarketWatch 報導，川普暗示，他領導下的政府的目標是通過一系列財政刺激措施（其中包括公司稅減稅政策以及提高支出等）來推動道指進一步上漲。他接受外媒訪問時表示， 「我猜測，新的目標會是 30000 點。」