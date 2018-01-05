美韓延軍演 日本：施壓北韓力道不減

美國總統川普與南韓總統文在寅昨天同意，代號「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）的年度聯合軍演，將延到平昌冬季奧林匹克運動會之後。在南韓平昌舉行的冬奧於2月9日開幕。

菅義偉表示：「關於聯合演習時間點的決策，無意減小對北韓施壓的力道。」

法新社報導，日本內閣官房長官菅義偉在例行新聞簡報上說，美日韓三國仍一致努力，對北韓施加最大壓力，「進一步施壓北韓的共同政策已經得到確認」。

此外，北韓同意與南韓對話，舉行自2015年12月以來的首場會談，進一步顯示緊張局勢可能緩解。

最近幾個月，北韓多次飛彈試射並展開第6次也是威力最強大的核子試爆，造成緊張局勢急遽升高。

美國總統川普也與北韓領導人金正恩隔空互嗆，使美國的區域盟友感到不安。日本是美國在東北亞的重要盟友，先前曾被北韓點名威脅，要把日本沉入海底、燒成灰燼。

日本首相安倍晉三昨天在新年文告中表示，日本正面臨1945年以來最嚴峻的安全局勢，矢言對北韓「最大力道施壓」使其放棄飛彈與核武計畫。

安倍晉三說：「我國所處的安全保障環境，為二次大戰以來最嚴峻，這麼說一點也不為過。我們會強化國防以真正保衛我國人民。」（譯者：中央社林宏翰）1070105