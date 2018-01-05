桃園棄死雞 防檢局：若禽流感確診罰百萬

施泰華告訴中央社記者，這是入冬強化防疫以來，發現丟棄禽屍的首例，若染禽流感，對防疫非常不利。原本發現時評估丟棄已1、2天，屍體腐爛不利檢驗，建議不採樣；但防檢局已請桃園市動保處採樣，今天送農委會家畜衛生試驗所檢驗，2天後結果可出爐，同步追蹤來源禽場。

（中央社記者楊淑閔、吳睿騏台北5日電）桃園田心子溪驚見丟棄雞屍，農委會防檢局副局長施泰華今天說，已聯繫地方政府採樣送驗，2天後確認是否染禽流感；並同步追蹤來源禽場，若確診最高可罰100萬元。

施泰華說，丟棄死雞案觸犯「廢棄物清理法」，由當地環保局裁罰；若確診染禽流感未主動通報，將依「動物傳染病防治條例」處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；倘其來源場雞隻確診禽流感，撲殺不予補償。

桃園市政府動物保護處今天透過新聞稿表示，4日下午接獲通報即會同水務局、環保局人員訪查，現場約60隻肉雞散落溪底，從腐爛嚴重情形看已死亡多時。經打撈清理，後續由動保處消毒，在當晚7時清理完畢。另警方也調閱監視器，追查可疑人、車。1070105