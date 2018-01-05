中市家庭福利服務中心 招募志工助弱勢

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府在各區設置家庭福利服務中心照顧社區及弱勢家庭，社會局長呂建德今天指出，感謝長期協助的個人、團體及志工，盼透過活動招募更多人投入家庭福利服務中心行列。

台中市社會局在市府舉辦家庭福利服務中心成果展開幕暨感恩活動，現場除展示台中市14個家庭福利服務中心年度成果，還有服務家庭兒少或親子的各項作品，呂建德頒發感謝狀給長期協助各服務中心的個人、團體及志工隊。

呂建德表示，市府去年積極在各區設置家庭福利服務中心，去年陸續由9處增加至14處，服務3萬2999人次，未來將持續提升服務的可近性及即時性，落實照顧社區及弱勢家庭，期盼招募更多人投入服務行列。