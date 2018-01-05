總統接見薪傳獎得主 談厚植文化力

（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文今天接見薪傳獎得獎人，她說，厚植文化力是政府堅持的方向；她希望在多元社會中，台灣能有新的文化出現，並在傳統與新的藝術之間，發展出更多元的文化資產。

蔡總統今天接見「第24屆全球中華文化藝術薪傳獎」得獎人，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞提到，讓傳統技藝在新的世代能夠傳承，是這一代人的共同使命，也是文化根基茁壯的力量。長期以來，各得獎人推動文化扎根及傳承不遺餘力，為台灣留下寶貴的資產，值得肯定與感謝。

總統表示，每一位得獎人在不同的藝術文化領域，為台灣留下寶貴的文化資產。台灣擁有豐富多元的文化底蘊，「厚植文化力，是我們堅持的方向」。