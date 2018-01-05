美實體電影市場怎麼了？售票數創1995年來新低

根據電影商業數據公司 The Numbers 資訊，2017 年北美賣出的電影票總數，比去年同期下滑 3.6%，主要原因為電影票價變貴，消費者轉而選擇其他觀看電影方式，如線上影音串流、租 DVD、甚至是非法下載。

The Numbers 數據顯示，2017 年北美電影院共售出 12.5 億張電影票，為 1995 年來，銷售最低的一年，而比起 2002 年的巔峰時間，則是大幅下滑 21%，當時賣出 15.8 億張電影票。

電影票售量為 1995 年以來最低

而影城只好提高電影票價格，以彌補觀看民眾的減少，在 1995 年時，一張票僅需 4.35 美元，但在 2017 年大幅上漲 53% 至 8.90 美元，基於此理由，僅管銷售量減少，近年來電影票的總銷售額還是可以維持在小幅上升的水平。