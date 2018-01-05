廣編／爆胎意外常在「沒想到」中發生

輪胎主要用於搭載機械使之移動，擁有維持方向轉向、吸收路面衝擊、減少滾動阻力等等功能。根據交通路統計，車禍肇事發生原因仍以輪胎故障為車輛零件肇事最大主因，依據交通部道路交通安全督導委員會的資料指出，2016年國道就有高達 370 件的爆胎事件，有 200 件是汽車與輪胎分離，而胎皮剝落更高達 7,585 件，這些事件，不只影響到駕駛人，甚至有可能因此造成連環車禍。 調查並指出，2009 年到 2015 年，在國道爆胎的事件就高達 2,786 件，其中的 2,033 件則造成車輛損壞，而傷亡事故則有 753 件，傷亡率高達 27%。

探究爆胎事件主因，固然胎齡過高、過度磨耗或外觀不正常損傷等皆為可能之因素之一，但是，輪胎胎壓不足或過高(非適切胎壓)更應是最大主因，在胎壓不足之情況下，因輪胎胎體變形過大導致輪胎過熱，進而使輪胎層與層之間剝離而導致爆胎；反之，胎壓過高的情況下，駕駛人不僅不易從輪胎外觀察覺，在衝擊到崎嶇不平之路面時，容易產生輪胎內部損壞的『衝擊斷紗』現象，進而導致爆胎。因此，設計再好的輪胎若無適切胎壓絕無法發揮功效。

為降低爆胎事件所引發交通意外事件，政府於2014年11月起強制規定新車領牌時必須加裝胎壓偵測器，2016年7月起更進一步要求汽車製造商於2014年立法前所推出的既有車款要領牌時必須要加裝胎壓偵測器；然而，該項法規對於已經領牌在路上行駛的車輛則不受這項規定約束。

PAPAGO! TireSafe系列胎壓偵測器透過安裝在每個輪胎上的壓力感測器直接偵測，可即時顯示各輪的胎壓及胎溫狀況，如有異常便會直接傳輸資訊到駕駛者的接收器上，縱使僅有１～２psi的微小變化，也能清楚將資訊傳遞給駕駛者，具備了高度的警示效果，緊盯駕駛「沒想到」的細節，避免潛在的危險性，安心守護行車安全。

時序接近年節期間，氣溫變化也較為劇烈，PAPAGO! 溫馨的呼籲駕駛人，上路務必檢查輪胎的磨損情況，除應注意胎紋深度外，更應檢查是否有異常磨損等「吃胎」 的情況，如有發現輪胎裡夾雜小石子等異物時應即時清除；並確實依據車輛原廠指示將輪胎充氣至妥適胎壓，隨時注意胎壓偵測器所提供胎壓及胎溫變化資訊，如有發現異常更應即時檢查因應，才能確保每趟行車的舒適與安全。