沃爾夫：親信沒人覺得川普能脫身通俄案

沃爾夫（Michael Wolff）的新著「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the TrumpWhite House，暫譯）因媒體披露書摘未演先轟動。川普稱新書為「假貨」，白宮發言人桑德斯（SarahSanders）則斥為「純屬想像」；川普一位律師則以「事涉誹謗」，尋求禁止新書發行。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國作家沃爾夫出書爆川普秘辛，還撰文說川普身旁沒人認為他能從特檢的調查全身而退，且若大難臨頭，白宮幕僚長凱利可能會是「屋裡唯一的大人」，基於責任感向川普說不。

擔任「好萊塢報導」（THR）雜誌專欄作家的沃爾夫也在好萊塢報導的網站上發表最新文章，交代相關來龍去脈。

沃爾夫透露，他2016年6月為「好萊塢報導」訪問過川普，當時川普似乎頗喜歡他的專訪稿，川普新聞助理還在專訪刊出後寫電郵說「很棒的封面故事」。大選結束後，他向川普表達想進白宮報導一項內幕供出書，川普一度還誤會他是想討個一官半職，但弄明白後，川普雖興趣缺缺，但言下之意似乎表示樂見他全力成書。

沃爾夫表示，川普「沒說不行」的態度，令他得以頻繁與各類高層官員相約，並能日日進到白宮西廂。

由於大部分幕僚是2016年秋天才開始跟隨川普，沃爾夫認為這使得團隊裡鮮少人透澈了解川普，且想在川普的白宮任職而不提前「陣亡」，幾乎從第一天起就已顯得困難。

沃爾夫透露，當時白宮發言人史派瑟（SeanSpicer）在新聞簡報會被逼問總統1月就職觀禮人數後，自我咕噥地說「不能編這種屁話」；之後在3月底，年僅32歲的白宮副幕僚長華爾希（Katie Walsh）做了2個多月就走人，大嘆受不了。

沃爾夫認為，成天嚷嚷「我想贏、勝仗在哪」的川普，被幾乎所有白宮高層職員認為「像個小孩」；川普還老愛在晚餐後與富豪友人們的電話裡抱怨部屬的不忠與無能，這些友人隨後又把這些事分享給其他友人，造成川普為消息不斷外洩大發脾氣。

此外，美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）已對川普競選陣營可能與俄羅斯勾結的通俄案展開調查。沃爾夫披露，無論「勾串」的實質內容為何，川普身旁沒人預期他能從穆勒的調查下全身而退，高層職員評估，川普沒有一套因應嚴格調查的指引，也缺乏吸引頂尖律師效勞的信用，因為至少有9家大型律師事務所拒絕代表川普打這場官司。

個性堅忍而嚴格的前陸戰隊將領凱利（John Kelly）接下白宮幕僚長一職後，也承認自己管不住川普，不過沃爾夫認為，受責任感驅使，大難臨頭時「若有需要，凱利可能會是『屋裡唯一會挺身向川普說不的大人』」。（譯者：中央社陳亦偉）1070105