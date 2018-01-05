兒少安置機構問題多 監院促衛福部改善

監察院向安置機構數前5大都市包括高雄市、屏東縣、桃園市、台南市及花蓮縣調閱相關資料顯示，5縣市104年至106年6月共安置4736人，其中曾被換機構安置者高達22.1%，轉換3次以上者也有1%。高鳳仙說，多次轉換機構可能對兒少人格發展及身心有不利影響，衛生福利部應與地方政府合作，防止多次轉換機構。

監察院內政及少數民族委員會通過高鳳仙的調查報告。高鳳仙指出，103年至105年各年度寄養家庭數均不超過1400戶，因數量有限，所以寄養家庭多僅安置未滿2歲嬰幼兒，滿2歲後，通常會轉至安置機構。

（中央社記者劉麗榮台北5日電）監察委員高鳳仙今天表示，兒少安置機構有高達22%兒少曾被轉換、116家因照顧人力不足而未足額收容，促請衛生福利部與地方政府合作，解決問題。

高鳳仙指出，至106年6月底止，國內兒少安置機構計123家，總核定床位數5225床，實際安置人數僅3310人，高達116家的實際安置人數低於核定床位數。機構人員表示，因聘請不到生活輔導員及保育員，照顧人力不足，而無法足額收容。

高鳳仙說，衛福部應協助地方政府、國立空中大學等，辦理兒少安置機構專業人員訓練，解決照顧人力嚴重不足問題。

高鳳仙調查發現，自98年至104年止，兒少安置機構經衛福部評鑑為丁等者共8家，其中4家經地方主管機關廢止設立許可，一家由地方政府命令停辦一年，另3家仍繼續收案營業，衛福部應對於評鑑丁等機構，建立適當罰則及淘汰機制，使安置機構能提供兒少妥善的照顧服務。

此外，調查報告指出，有兒少安置機構表示，其安置對象與老人或殘障機構不同，不需時刻照護，故照顧人員夜間睡眠時間，不應等同上班時間或計入加班；勞動部則稱，應先釐清該時段內，是否受雇主指揮監督、是否得自由利用而定，照顧人員如處備勤狀態，無法自由運用，應屬工作時間。

高鳳仙認為，勞動部的解釋過於概括模糊，許多兒少安置機構不知有此種解釋存在。勞動部應考量兒少安置機構的特殊性，對於「受雇主指揮監督」、「得自由利用」、「處於備勤狀態」等用語，作更明確具體解釋，並廣為宣導，解決照顧人員於待命及睡眠時間是否屬工作時間的爭議。1070105