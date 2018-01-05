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兒子女婿被批叛國 川普轟班農丟工作還得「失心瘋」

鉅亨網2018/01/05 15:47
鉅亨網 / NOWnews
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美國總統川普競選時的幕僚班農 (Steve Bannon) 在於美國記者麥克沃爾夫 (Michael Wolff) 所出版的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》裡，透露川普長子小川普 (Donald Trump Jr.) 和女婿庫什納 (Jared Kushner)，在「通俄門」事件中是「叛國」且「不愛國」的。

川普周三 (3 日) 立刻發聲明與班農劃清界線，更形容班農失去工作的同時也失去理智，同時發律師信指控對方違反保密協議，對外披露競選細節。

香港《文匯報》綜合外電報導，《烈焰與怒火：川普白宮內幕》(Fire and Fury: Inside the Trump White House) 聲稱輯錄超過 200 個訪問，受訪者包括川普本人和其高級幕僚。傳媒率先刊登的內容節錄指白宮在川普管治下陷入混亂，並引述班農批評川普團隊的言論。

班農表示，小川普、川普女婿庫什納及前競選經理馬納福特 (Paul Manafort) 以為在沒有律師陪同下，與外國政府人員在川普大廈內會面是好主意，他指這是「叛國」、「不愛國」和「非常糟糕」的行為，3 人應即時知會聯邦調查局 (FBI)。

班農亦指出，「通俄門」特別檢察官米勒 (Robert Mueller) 將以洗黑錢為重點調查方向，「他們將如壓碎雞蛋般對付小川普」。

川普在聲明中除斥責班農得了「失心瘋」外，更試圖貶低對方在其選戰的功勞，稱班農在他獲得總統候選人提名後才為他助選，與他勝選不太相干，而班農需為共和黨去年亞拉巴馬州參議院補選落敗負上全責。

川普表示，班農不代表他的支持者，又假裝抗衡傳媒，但私下向媒體透露白宮消息，藉此提升自己的地位。川普還說，班農假裝具有影響力欺世盜名，為他人撰寫內容不實的書籍。

白宮發言人桑德斯 (Sarah Sanders) 表示，新書充斥著「虛假」和「誤導性」的描述，川普對班農的說法感到憤怒和厭惡。小川普亦在微博 twitter 反擊，由於班農現時經營極右新聞網站 Breitbart News，故小川普稱「網站創辦人將對班農散播的謊言和分化感到羞恥」。

在報導曝光後，班農前晚主持網站節目時回答聽眾提問，稱「川普是偉大的人，我長期以來一直支持他。

川普去年 10 月仍表示與班農的關係良好，桑德斯稱兩人對上一次對話是在上月上旬。消息人士透露，為調查俄羅斯涉嫌干預大選，眾議院情報委員會已邀請班農進行閉門會面。

川普的代表律師哈爾德 (Charles Harder)4 日對亨利霍爾特公司、該公司董事長魯賓 (Steve Rubin) 與沃爾夫寄發禁止令 (cease-and-desist letter)， 要求立刻停止出版工作，並且不得再對媒體披露書中內容。川普此舉形同以總統之尊打壓言論自由，但顯然對方並不買帳。

原本要在 1 月 9 日出版的《烈火與怒火：川普白宮內幕》，以「空前的市場需求」為由，將出版日期提前至 1 月 5 日。

法律專家認為，川普若對班農或撰文描述白宮亂象新書的作者或出版商提告，幾乎確定都會敗訴，且可能導致更具破壞力的爆料。

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