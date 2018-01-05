英國銀行員薪資公佈：摩根、高盛把匯豐、巴克萊拋在門

據《路透》報導，上個月才公佈的資訊顯示，13 間銀行於 2016 年平均給付給員工薪資為 106 萬美元，比 2013 年的平均 200 萬美元低了許多。

而其他投行，如匯豐 HSBC (HSBC-US)、巴克萊 (DTYS-US) 則略遜一籌，為平均 100 萬美元，明顯比摩根大通和高盛少了三分之一。

英國各大銀行公佈了高級職員的薪水。其中，以 2016 年全年度薪資來算，摩根大通 JP Morgan (JPM-US) 及高盛 Goldman Sachs (GS-US) 榮獲榜首，平均員工薪資為 150 萬美元。

「銀行家」還是保有相當程度的職業優越感，只是，有些銀行家的優越感比他人高。

歐洲整體的 FICC 固定收入部門薪資於 2016 年第 2 季下滑了 6%，而美國的 5 大銀行在 FICC 方面卻成長了 21% 至 131 億美元，顯示美國於 2016 年贏得了這場金融之戰。雖然美國華爾街銀行員的平均薪資也比歐盟成員 (含英國) 來的高，但英國的年薪中位數為 38,493 美元，表示高級銀行員還是有許多值得感恩的地方。

2016 年英國高級銀行員薪資統計 / 圖：路透社

摩根大亨的 672 位英國高級行員 2016 年平均薪資為 152 萬美元，而高盛則是 724 位平均 148 萬美元。