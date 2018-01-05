

▲（影片授權提供：WebTVAsia）

金曲歌王蕭煌奇來到《網羅大明星》網路節目，2017年底前推出了新專輯「人生我敬你一杯」，主持人王宏恩問到這張專輯的涵義，蕭煌奇說：「其實人生有很多養分，讓我們可以成長，有了這些經歷後才能面對挑戰，裡面收錄11首歌，代表我對人生11種體悟與感動。」蕭煌奇希望透過這張專輯，來和聽眾們一同乾杯！因此還準備了特製款的「人生我敬你一杯」杯子一對，要送給《網羅大明星》的觀眾。



▲綜藝感大爆發！蕭煌奇：下次換我開車載你們主持（圖片授權提供：WebTVAsia）

果然薑還是老的辣，一開始蕭煌奇想要打歌時，主持人羅文裕決定讓他挑戰「歌曲接龍」，三個人輪流唱歌，用最後一個字來接下一首，最後羅文裕被蕭煌奇考倒了，接不下去，讓蕭煌奇順利打新歌《無聲的約束》，深情的演唱也讓網友們回應「好有感情，好好聽」。



▲蕭煌奇接歌達人 連這個字都可以接下去唱 （圖片授權提供：WebTVAsia）