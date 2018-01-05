萬金石馬拉松跑衣　林又立領軍世大運金牌選手等人發表

新北市萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤的認證，今（5）日則在新北市政府舉行跑衣暨周邊商品的發表會；新北市副市長侯友宜表示，2018萬金石馬拉松將於3月18日登場，全新的主會場規畫與電音氛圍營造，跑友們敬請期待！

侯友宜與名模跑者林又立、世大運金牌選手楊俊瀚、鄭兆村、「最帥排球隊長」阿非陳菀婷，及網路票選2017十大主播女神第二名的蔡宜靜、新生代型男主播藍于洺等人一起走秀；共同為2018萬金石馬拉松專屬的跑衣及周邊商品代言，展現屬於「萬金石」的獨特運動時尚！

新北市政府體育處長洪玉玲說，2018萬金石馬拉松專屬的跑衣，由連續五度獲得德國紅點設計大獎、多次入圍德國iF設計大獎，及金曲獎最佳專輯設計的台灣本土設計師賴佳韋親自操刀；更多「2018新北市萬金石馬拉松」周邊商品的訊息，請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。