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萬金石馬拉松跑衣　林又立領軍世大運金牌選手等人發表

記者陳志仁／新北報導2018/01/05 16:29
▲新北市萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤的認證，今（5）日則在新北市政府舉行跑衣暨周邊商品的發表會。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.05）
▲新北市萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤的認證，今（5）日則在新北市政府舉行跑衣暨周邊商品的發表會。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.05）

新北市萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤的認證，今（5）日則在新北市政府舉行跑衣暨周邊商品的發表會；新北市副市長侯友宜表示，2018萬金石馬拉松將於3月18日登場，全新的主會場規畫與電音氛圍營造，跑友們敬請期待！

侯友宜與名模跑者林又立、世大運金牌選手楊俊瀚、鄭兆村、「最帥排球隊長」阿非陳菀婷，及網路票選2017十大主播女神第二名的蔡宜靜、新生代型男主播藍于洺等人一起走秀；共同為2018萬金石馬拉松專屬的跑衣及周邊商品代言，展現屬於「萬金石」的獨特運動時尚！

新北市政府體育處長洪玉玲說，2018萬金石馬拉松專屬的跑衣，由連續五度獲得德國紅點設計大獎、多次入圍德國iF設計大獎，及金曲獎最佳專輯設計的台灣本土設計師賴佳韋親自操刀；更多「2018新北市萬金石馬拉松」周邊商品的訊息，請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

賴佳韋指出，色彩權威PANTONE公布2018年度代表色是「紫」色調，萬金石跑衣以精神象徵「女王頭」為主題，結合「風」的意象與女王頭相逆的線條，象徵跑者不畏艱難逆風向前的精神；主色調將萬金石海岸線賽道天空粉紫色晨曦轉為較搶眼的紫色，搭配代表逆風向前的粉色線條，將速度感呈現於跑衣上。

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管樂石猴文化意象　行銷嘉義市特色高雄關關務檢調座談會　強化查緝力

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