印度20多歲女性 近3成童婚

印度國家人權委員會（National Human RightsCommission）指出，根據2015到2016年進行的全國家庭健康調查（The National Family Health Survey-4），全印度20到24歲女性中有26.8%是在18歲以前結婚，印度東部6省中又以比哈省（Bihar）和西孟加拉省（West Bengal）比例最高。

（中央社記者康世人新德里5日專電）雖然印度法律明文禁止童婚，但根據印度政府最新報告顯示，印度童婚問題仍然嚴重，20到24歲印度女性有26.8%是在18歲以前結婚。

根據統計，西孟加拉省20到24歲的女性中有40.7%是在18歲以前結婚，比哈省的比例則有39.1%。

為解決童婚問題，印度國家人權委員會4日邀請奧里薩省（Odisha）、阿薩姆省（Assam）、比哈省、恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）、加爾克漢德省（Jharkhand）和西孟加拉省代表在奧里薩省首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar）召開會議商討對策。

這也是針對童婚議題召開印度3場區域會議的第一場，另外兩場將在印度西部和南部的省份舉行。

「印度人」（The Hindu）報導，印度國家人權委員會成員辛哈（S.C. Sinha）說，根據一份報告，全球40%的童婚發生在印度，這種情況完全無法讓人接受。

辛哈指出，儘管政府2006年制訂了「禁止童婚法」，但在2015和2016年，分別僅立案登記293和326件童婚；實際上，印度平均每天約有3600場涉及童婚的婚禮舉行，低立案率顯示印度社會普遍認可童婚。

辛哈說，在印度，未婚女子在社會上仍是「怪胎」，許多案例顯示，父母為保障自己女兒的貞潔，早早把女兒嫁出去；但過早結婚，將導致女性年齡過小懷孕等健康風險。1070105