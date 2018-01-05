歐股盤前─投資人觀望 預期開盤漲跌互見

歐元區 12 月綜合採購經理人指數 (PMI) 終值，升至 58.1，創 2011 年 2 月以來新高，週五 (5 日) 上午，將公布歐元區通膨率、德國零售業銷售數據，在正式發布前，券商預估，投資人會抱持觀望態度，歐股開盤將呈現漲跌互見格局。
券商估計，英國 FTSE100 指數恐走跌，但德國 DAX、法國 CAC40 指數可望開高。
受惠於美國勞動市場改善、就業數據亮眼，亞洲股市創 2007 年以來新高。
美國就業服務機構 ADP 數據顯示，12 月民間機構職缺增加 25 萬個，增幅高於經濟專家估計的 19 萬，是 2017 年 3 月以來最多。
公司消息方面，諾基亞 (Nokia)、飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler)，以及礦業公司英美資源集團 (Anglo American)，在週五開盤前，目標價皆獲多家券商上調。
大宗商品部分，市場對伊朗反政府示威所造成的供應風險感到憂心，導致原油價格漲至近兩年半來最高水平；不過，週五早盤略有下滑，布蘭特原油期貨跌 0.07%，報每桶 68.02 美元；美國原油期貨跌 0.1%，報 61.96 美元。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>