歐股盤前─投資人觀望 預期開盤漲跌互見

歐元區 12 月綜合採購經理人指數 (PMI) 終值，升至 58.1，創 2011 年 2 月以來新高，週五 (5 日) 上午，將公布歐元區通膨率、德國零售業銷售數據，在正式發布前，券商預估，投資人會抱持觀望態度，歐股開盤將呈現漲跌互見格局。

券商估計，英國 FTSE100 指數恐走跌，但德國 DAX、法國 CAC40 指數可望開高。

受惠於美國勞動市場改善、就業數據亮眼，亞洲股市創 2007 年以來新高。

美國就業服務機構 ADP 數據顯示，12 月民間機構職缺增加 25 萬個，增幅高於經濟專家估計的 19 萬，是 2017 年 3 月以來最多。