NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈標示灌水　2成羊毛圍巾含量不足大立光12月營收衰退　季增8%理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

40歲男子染麻疹 跨年夜曾到林口逛街

中央社2018/01/05 15:56
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北5日電）疾管署今天公布新增一名國內感染的麻疹個案，患者是一名40多歲男子，跨年夜晚間5時至9時曾到林口逛Outlet，呼籲當天曾出入該場所的民眾留意是否出現疑似症狀。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，北部一名40多歲男子去年12月28日出現咳嗽、發燒、鼻炎、結膜炎、疲倦、四肢無力等症狀，1月2日因出疹情形就醫，今天確診感染麻疹，目前住院隔離治療中。

疾管署副署長莊人祥表示，由於個案潛伏期間並無出國，研判是國內感染，目前已掌握230名曾與個案接觸者，包括同住人及就醫時相關接觸者等，目前尚未出現症狀，預計追蹤觀察至1月20日。

莊人祥指出，該名男子在可傳染期間內除了工作、就醫活動以外，12月31日晚間5時至9時曾到新北市林口區的Outlet逛街，因麻疹可藉空氣傳播，傳染力極強，呼籲曾於上述時段出入該場所的民眾，應自主健康管理至1月18日，如出現發燒、咳嗽、結膜炎等症狀，3至4天後開始出紅疹，應戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

根據疾管署統計，國內去年共有6例麻疹確定病例，其中1例國內感染，5例境外移入；前年累計14例，其中6例國內感染，8例境外移入。

莊人祥提醒，冬末及春季是麻疹好發期，接種疫苗是最有效的預防方法，家中如有年滿1歲幼兒或要到流行地區旅遊的民眾，應接種疫苗。1070105

十大震撼心理新聞 林奕含...變形工時宣導單惹議 燦坤...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan