40歲男子染麻疹 跨年夜曾到林口逛街

（中央社記者張茗喧台北5日電）疾管署今天公布新增一名國內感染的麻疹個案，患者是一名40多歲男子，跨年夜晚間5時至9時曾到林口逛Outlet，呼籲當天曾出入該場所的民眾留意是否出現疑似症狀。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，北部一名40多歲男子去年12月28日出現咳嗽、發燒、鼻炎、結膜炎、疲倦、四肢無力等症狀，1月2日因出疹情形就醫，今天確診感染麻疹，目前住院隔離治療中。

疾管署副署長莊人祥表示，由於個案潛伏期間並無出國，研判是國內感染，目前已掌握230名曾與個案接觸者，包括同住人及就醫時相關接觸者等，目前尚未出現症狀，預計追蹤觀察至1月20日。