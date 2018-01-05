40歲男子染麻疹 跨年夜曾到林口逛街

（中央社記者張茗喧台北5日電）疾管署今天公布新增一名國內感染的麻疹個案，患者是一名40多歲男子，跨年夜晚間5時至9時曾到林口逛Outlet，呼籲當天曾出入該場所的民眾留意是否出現疑似症狀。
衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，北部一名40多歲男子去年12月28日出現咳嗽、發燒、鼻炎、結膜炎、疲倦、四肢無力等症狀，1月2日因出疹情形就醫，今天確診感染麻疹，目前住院隔離治療中。
疾管署副署長莊人祥表示，由於個案潛伏期間並無出國，研判是國內感染，目前已掌握230名曾與個案接觸者，包括同住人及就醫時相關接觸者等，目前尚未出現症狀，預計追蹤觀察至1月20日。
莊人祥指出，該名男子在可傳染期間內除了工作、就醫活動以外，12月31日晚間5時至9時曾到新北市林口區的Outlet逛街，因麻疹可藉空氣傳播，傳染力極強，呼籲曾於上述時段出入該場所的民眾，應自主健康管理至1月18日，如出現發燒、咳嗽、結膜炎等症狀，3至4天後開始出紅疹，應戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。
根據疾管署統計，國內去年共有6例麻疹確定病例，其中1例國內感染，5例境外移入；前年累計14例，其中6例國內感染，8例境外移入。
莊人祥提醒，冬末及春季是麻疹好發期，接種疫苗是最有效的預防方法，家中如有年滿1歲幼兒或要到流行地區旅遊的民眾，應接種疫苗。1070105