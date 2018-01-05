十大震撼心理新聞 林奕含案潑酸案上榜

（中央社記者張茗喧台北5日電）諮商心理師公會全聯會今天公布106年最影響民眾心理健康的十大「心聞」，前3名分別為女作家林奕含輕生案、台大潑酸案、一例一休衝擊，顯示校園安全、心理輔導等仍須加強。

諮商心理師公會全聯會發言人林萃芬表示，女作家林奕含的事件獲得近7成選票，這次事件也給了很多人面對塵封已久創傷的勇氣，顯示社會大眾關注學生的性安全，避免因權力不均等侵害學生的身體自主權，導致求學階段身心飽受創傷之苦。

值得注意的是，無論是女作家抑鬱輕生、台大情殺後自殺、北一女學生的跳樓身亡，都涉及青少年族群和自殺。

林萃芬說，在諮商過程中，深刻體會到家長的兩難，面對快速變遷的時代，家長為了讓孩子擁有競爭力，深怕孩子輸在起跑點，深怕自己沒有盡到教養責任，於是大量安排孩子學習各種課程，卻忽略青春期的孩子如果爭取不到想要的權力與自主，很容易感到憤怒，常會出現抗議、倔將不服從、發脾氣的行為模式。

林萃芬提醒，家長應避免跟孩子做權力拔河，避免使用命令權威的口氣，抱持開放跟孩子討論可以有哪些選擇，用正向的方式讓孩子享有掌控感，可望降低遺憾發生。

台南市諮商心理師公會理事長黃雅羚表示，青少年原本就是自殺的高峰期，隨著環境改變、事物變化、壓力變大都是情緒失衡的重要因素，而且自殺個案有多達5到7成有跡可循，因此學校、家人、朋友的重視和敏感度相當重要，一旦孩子出現個性轉變、食慾降低、睡眠不佳和人際疏離，都是警訊。

諮商心理師公會全聯會理事胡延薇呼籲，應加強校園心理健康衛生及心理輔導，以活潑、科技化的方式舉辦心理衛生活動及校園心理健康票選活動等，並加強推動同儕支持系統、校園輔導工作與社區的橫向連結，避免憾事發生。

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