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樹木友善城市　台南市工務局訓練正港樹木修剪美容師

記者黃文博／台南報導2018/01/05 16:16
▲南市工務局訓練出75名正港樹木修剪美容師。（圖／記者黃文博翻攝，2018.01.05）
▲南市工務局訓練出75名正港樹木修剪美容師。（圖／記者黃文博翻攝，2018.01.05）

台南市府工務局嚴格「把關」樹木修剪技術，貫徹「護樹」政策，去年已辦理三梯次樹木修剪技術認證課程，合格率逐步提高，由第一場12％、第二場進步至33.7％，第三場提高至48.8％，總計三梯次已為台南市訓練出75名正確樹木修剪陣線的尖兵。

工務局再接再厲，107年1月4、5日2天，將辦理最後一梯次樹木修剪教育訓練課程，因每梯次限制80人報名，許多來自各行各業的人士希望考得證照擁有一技之長，增加工作機會，所以每梯次報名都出現人滿為患的現象，甚至有好幾位報名參加前三梯都無法過關，更是把握最後一梯次的機會搶報名。

工務局表示，最後一梯次樹木修剪教育訓練課程，課程中仍邀請有日本資格認定的「樹醫」李碧峰指導修剪下刀方法與不良枝判斷，應考人必須同時通過學科、術科考試測驗及格才能領取證照。

課程授課內容之學科部分為樹木修剪之職業安全衛生管理、景觀樹木修剪作業SOP技術規則及景觀樹木修剪判定與工具操作，內容著重於施作者對樹木修剪工作之掌握，如勞工安全衛生管理、樹木修剪工具之使用、不良木判別及正確樹木修剪之技術等；術科課程則為進行現地樹木修剪技術實作及樹木不良枝判定。

市府希望透過一連串的教育訓練與相關認證考試，將正確樹木修剪知識普及化，成為對待樹木友善城市，共同打造永續台南低碳生活。

關鍵字台南市工務局衛生管理低碳生活
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