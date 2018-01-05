樹木友善城市　台南市工務局訓練正港樹木修剪美容師

台南市府工務局嚴格「把關」樹木修剪技術，貫徹「護樹」政策，去年已辦理三梯次樹木修剪技術認證課程，合格率逐步提高，由第一場12％、第二場進步至33.7％，第三場提高至48.8％，總計三梯次已為台南市訓練出75名正確樹木修剪陣線的尖兵。

工務局再接再厲，107年1月4、5日2天，將辦理最後一梯次樹木修剪教育訓練課程，因每梯次限制80人報名，許多來自各行各業的人士希望考得證照擁有一技之長，增加工作機會，所以每梯次報名都出現人滿為患的現象，甚至有好幾位報名參加前三梯都無法過關，更是把握最後一梯次的機會搶報名。