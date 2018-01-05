直擊／時力突襲藍營顧門　在野團結共抗勞基法

今日上午談話會為了議程，朝野就已吵成一團。雖然民進黨團以人海優勢強行通過總召柯建銘所排的議程，但國民黨團下午3點時就先在議場門口排隊，準備周一用案海攻勢拖延議程。

立法院今(5)日召開談話會，民進黨團挾人數優勢，確認議程處理107年度中央政府總預算案、勞動基準法部分條文修正草案、農田水利會組織通則等案，但時代力量立委突襲議場，採「自囚」的方式將自己鎖在議場內，國民黨團原本也要在議場排隊，但配合時代力量，時力自囚，國民黨團顧門。

只有5人的時代力量立委手段更積極，近3點半時，直接將議場各出入口門板打破，用鎖鏈將自己囚禁在議場，時力分工由男立委破門，女立委支援鐵鍊，警方也在立院要求下，對議場展開清場。

▲國民黨排隊顧門。（圖／記者戴祺修攝 , 2018.01.05）

不過，議場內並沒有洗手間，吃飯、上廁所等問題要如何解決也是個難題。另外，警方若是從外剪斷鎖鏈，恐怕也讓時力立委們難以抵擋。

▲時力女立委準備鎖鏈中。（圖／記者戴祺修攝 , 2018.01.05）

國民黨立委黃昭順說，排隊策略是黨團大會上同意的戰術，大家雖然辛苦一些，但是只要能改變民進黨的作法，大家都願意，雖然不知道周一朝野協商如何進行，但必須先創造協商的籌碼，否則國民黨立委就算手腳都舉起來投票，也無法勝過民進黨的人數優勢。黨團書記長林為洲表示，時力願意在場內也沒有關係，只要在野黨能夠擋下勞基法，都沒有問題。

▲警方列隊準備清場。（圖／記者戴祺修攝 , 2018.01.05）