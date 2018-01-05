和大遭瑞銀降評：因特斯拉產量問題 拉低預期本益比

瑞銀 (UBS-US) 在最新一份研究報告中，宣布調降和大 (1536-TW) 股價評級從「中性」調降至「劣於大盤」，提道市場對於和大 2018 年至 2019 年度的營收成長預期，過於正面。

同時瑞銀也認為，和大的經營杠桿 (固定及浮動成本比) 應無法負荷漸漸降低的毛利，故瑞銀將和大的營收設在該公司目標的 85% 水位上。

和大工業週五 (5 日) 收盤下滑 2.47% 來到每股 138 台幣。

和大股價日線走勢圖

瑞銀分析師表示，以 25.9 倍的預期本益比 (forward PE ratio) 來算，和大股價有過高的疑慮。因 25.9 倍的預期本益比，已落在和大過去 5 年平均的高檔本益比水位，也比其他同業競爭者還要來得高。

瑞銀在本份研究報告，宣布調降 2018 年底和大股價目標價自每股 134 新台幣 降至 122 新台幣，預期本益比設為 21.6 倍。