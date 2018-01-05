變形工時宣導單惹議 燦坤：符合勞基法

（中央社記者余曉涵、江明晏台北5日電）網路流出某3C賣場要求勞工簽署變形工時宣導單，燦坤確認文件來自公司內部，但強調同意書非強制性，只是發揮告知作用，所有制度均符合勞動基準法。
網路文章一出引發網友熱議，勞動部前政務次長廖蕙芳也在臉書轉貼這篇文章表示，此宣導單是勞資會議淪為橡皮圖章的又一事例。
廖蕙芳也指出，內容沒有變形工時，但名稱卻掛上「變形工時」混淆，且例假日現在還不能調移，已經違反現行法令。
有網友今天在台大批踢踢實業坊貼出某3C賣場要求勞工簽署的變形工時宣導單，根據宣導單內容，公司可以在特殊情況下要求勞工調移休息日、例假、國定假日等。但公司相關名稱都被遮蓋。
網友發文表示，根本沒有參加到勞資會議，一上班就被公司催促要簽名繳回，不同意不簽都不行。
對此，燦坤回應，這份文件確實來自公司內部，但該同意書非強制性，只是作為宣導變形工時制度的宣導單，發揮告知作用；燦坤員工適用4週變形工時，2週內例假日可以做調移，所有制度都符合勞基法。
至於網友指催促簽名繳回，燦坤強調是「內部溝通誤會」，並未強制同仁簽署。
燦坤進一步說明，針對變形工時宣導，主管機關先前有建議公司不能只有公告，建議發布同意書加強溝通，希望透過同意書的方式讓每個員工知悉，但同意書沒有公版，也並未規定要載明什麼訊息，後續會口頭加強宣導。1070105