變形工時宣導單惹議 燦坤：符合勞基法

（中央社記者余曉涵、江明晏台北5日電）網路流出某3C賣場要求勞工簽署變形工時宣導單，燦坤確認文件來自公司內部，但強調同意書非強制性，只是發揮告知作用，所有制度均符合勞動基準法。

網路文章一出引發網友熱議，勞動部前政務次長廖蕙芳也在臉書轉貼這篇文章表示，此宣導單是勞資會議淪為橡皮圖章的又一事例。

廖蕙芳也指出，內容沒有變形工時，但名稱卻掛上「變形工時」混淆，且例假日現在還不能調移，已經違反現行法令。

有網友今天在台大批踢踢實業坊貼出某3C賣場要求勞工簽署的變形工時宣導單，根據宣導單內容，公司可以在特殊情況下要求勞工調移休息日、例假、國定假日等。但公司相關名稱都被遮蓋。