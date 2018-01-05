收到報導禁令 環時總編輯胡錫進鳴不平

胡錫進接著批評，如今越來越多的地方和部門向宣傳口施壓，讓宣傳部門通知媒體這也不報那也不報；「他們方便了自己工作的一時一事，但一點點挖了媒體公信力的牆角。」

胡錫進下午1時許發文表示，他剛剛與一位部門的領導通電話，之前環時「收到一條報導禁令」，涉及他們部門的具體工作。他瞭解了情況，向該名領導陳述了環時做這個報導的必要性。領導接受了他的建議。他感謝這位領導，並為這位領導對媒體的理解和擔當點讚。

（中央社台北5日電）中國大陸環球時報總編輯胡錫進今天在其個人微博發文，批評越來越多地方和部門向宣傳部門施壓，要求其讓媒體不要報導某特定事件，胡就此認為，媒體這也不說、那也低調，國家能強起來嗎？

胡錫進反問，「我們建設社會主義現代化強國，如果媒體弱，國家能強起來嗎？媒體這也不說，那也低調，能強嗎？建設強大的媒體和輿論能力，我相信這是中國現代化建設的最大挑戰之一，而真正的難度是各地方和各部門對宣傳口的壓力。」

文末，胡錫進還呼籲網管「請不要刪這個帖子，給正常的批評留一些空間，好嗎？」

胡錫進並未透露是那一則報導收到禁令，不到半小時，他再發文澄清不是針對中宣部，「不要冤枉宣傳部門，他們很不容易。」

他表示，最主要的是地方和政府的各個職能機構，不習慣訊息公開，並強調中國一定要逐漸突破這個瓶頸，在輿論綜合治理的同時，也要不斷促進訊息的進一步開放，增加公眾對衝擊性訊息的承受力。

截至下午3時30分，胡錫進的發文並未被刪除，吸引大批網友留言評論，並多按讚肯定。

網友「馬滑霜濃少任性」說，胡錫進公開證實存在所謂的「報導禁令」；「科比-杜蘭恩特」指胡錫進是在繞著彎子說：「我們要新聞自由」。

但「一鍵成夢」反問，報導禁令，說禁就禁；主編電話，說放就放。「說好的法治社會呢？」網友「布拉德皮」也反問胡錫進：「您這麼紅又專幾乎手持尚方大寶劍，怎麼會面臨這樣的問題？」

環球時報被視為鷹派媒體，胡錫進筆名單仁平，現任環時總編輯，因敢寫敢言，在大陸頗具知名度與爭議性。

上月26日前中共領導人毛澤東124歲冥誕，胡錫進在網路節目中指陳毛晚年過失，給當時的人們帶來痛苦，因此又引發左右兩派論戰。1070105