南北韓將會談 首爾聚焦北韓參加冬奧

（中央社記者姜遠珍首爾5日專電）南韓總統府青瓦台高層今天表示，北韓參加平昌冬季奧運是兩韓會談最優先的問題，雙方談妥後，才考慮離散家屬團聚和軍事會談等其他問題。

青瓦台高層今天對媒體記者表示，北韓參加平昌冬奧是最重要的，其他議題也可能討論，但目前難以斷定。只有解決北韓參加冬季奧運的問題，才可進一步討論改善南北韓關係。

南韓聯合新聞通訊社報導，記者問及南韓是否會提議討論開城工業園區，高層人士表示，這為時尚早，即使要討論其他事務，也僅限於南韓方面的提議。

對於南韓早前提出的會談議題，青瓦台高層指出，南韓曾提議離散家屬重聚和軍事會談等，但是否會討論到，會有什麼成果則很難說。