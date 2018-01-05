南北韓將會談 首爾聚焦北韓參加冬奧

（中央社記者姜遠珍首爾5日專電）南韓總統府青瓦台高層今天表示，北韓參加平昌冬季奧運是兩韓會談最優先的問題，雙方談妥後，才考慮離散家屬團聚和軍事會談等其他問題。
青瓦台高層今天對媒體記者表示，北韓參加平昌冬奧是最重要的，其他議題也可能討論，但目前難以斷定。只有解決北韓參加冬季奧運的問題，才可進一步討論改善南北韓關係。
南韓聯合新聞通訊社報導，記者問及南韓是否會提議討論開城工業園區，高層人士表示，這為時尚早，即使要討論其他事務，也僅限於南韓方面的提議。
對於南韓早前提出的會談議題，青瓦台高層指出，南韓曾提議離散家屬重聚和軍事會談等，但是否會討論到，會有什麼成果則很難說。
南韓高層補充，議題沒有一定順序，但重點還是在北韓派代表團參加平昌冬奧，其他問題都是附屬性的。
對於平昌冬奧結束後，韓美是否將舉行聯合軍事演習，高層人士說，日後會繼續磋商，韓美軍方有明確的訓練日程。
至於2月春節期間南北韓離散家屬團聚的可能性，高層人士認為，從實際情況來看，需要準備的事項很多，組團也要時間，還無法確定能否舉行活動。
2018年冬季奧運將於2月9日至25日在南韓平昌舉行，首爾方面評估冬奧是降低朝鮮半島危機的契機，平壤當局也依據過去慣例，在展示國家團結的精神下，打算派團參加，雙方同意9日在板門店舉行高層會議。1070105