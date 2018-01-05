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大立光12月營收衰退、季增8%　全年營收年增10%

記者許家禎／台北報導2018/01/05 17:23
▲股王大立光累計2017年第4季營收達160.88億元，季增8%、年增2%。累計全年合併營收達531.28億元，年增10%。（圖／翻攝自大立光官網）
▲股王大立光累計2017年第4季營收達160.88億元，季增8%、年增2%。累計全年合併營收達531.28億元，年增10%。（圖／翻攝自大立光官網）

股王大立光今（5）日公布2017年12月營收達48.78億元，月減13%、年減10%，符合之前預期。累計第4季營收達160.88億元，季增8%、年增2%。累計全年合併營收達531.28億元，年增10%。大立光將於1月11日召開線上法說會，而大立光今日股價則跌35元，跌幅達0.8%，收在4100元。

大立光自結2017年12月合併營收達48.78億元，較11月的56.16億元衰退13%，也較去年同期的54.46億元衰退10%，符合之前因觀察客戶拉貨力道變弱的預期。

累計大立光第4季合併營收達160.88億元，較第3季的149.1億元成長8%，較去年同期的157.22億元成長2%。累計全年合併營收達531.28億元，較去年的483.51億元成長10%。

大立光將於1月11日召開線上法說會，會上將公布去年第4季財報，並說明今年第1季營運展望。外界將關心執行長林恩平之前所說的產品良率改善狀況、訂單能見度、手機鏡頭趨勢、新廠進度以及新台幣升值匯損的狀況。

大立光新廠已於去年9月完工，第4季陸續量產，期間傳出客戶手機銷量不佳、訂單下修等利空襲擊，封關前股價4000元失守，甚至觸及3800元。大立光今日股價則跌35元，跌幅達0.8%，收在4100元。

 

 

關鍵字大立光大立光營收12月營收
鮮奶領漲　重要民生物資漲幅3年高標示灌水　2成羊毛圍巾含量不足

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