盤中破29.5　台幣收29.523　累計4天升了1%

台股5日收盤上漲31.17點，收在10879.80點，漲幅0.29%，成交金額新台幣1408.59億元，3大法人在台股合計買超新台幣62.55億元，其中外資買超49.43億元。國際匯市部分，韓元先升後貶，終場收在1062.7韓元兌1美元，日圓也回貶至113價位。

台北股、匯市持續漲勢，台股收漲31.17點，新台幣兌美元5日盤中更升破29.5元，一度觸29.476元、升值1.14角，不過，尾盤升幅收斂，終場收29.523元、升值6.7分，也連續4個交易日升值，同時累計2018年開春至今4個交易日新台幣就升值了3.25角，升幅達1.1%。

至於新台幣，匯銀人士指出，新台幣兌美元5日以29.6元、貶值1分開出後，在台股走揚及韓元升值下，隨即止貶回升，並向29.5元靠攏 ，下午更升破29.5元關卡，一度觸29.476元、升值1.14角。

不過，由於韓元回貶，加上美國稍晚要公布最新非農就業數據，新台幣升幅收斂，之後又拉回29.5元價位，終場新台幣兌美元收在29.523元、升值6.7分，除連續4個交易日升值，並創2013年11月20日以來收盤新高價，2013年11月19日收盤價29.532元。

也由於新台幣升升不息，2018年開春短短4個交易日就升值了3.25角，升幅達1.1%，若與2016年底收盤價32.279元相較，新台幣至今更升值了2.756元，升幅達9.34%。