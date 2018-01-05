確保旅途平安租用遊覽車5撇步　避免疲勞駕駛擺第一

交通部公路總局高雄市區監理所，今(5)日說明民眾租用遊覽車的撇步，以確保旅途平安。

公路總局高雄市區監理所所長冬啟程表示，時序已進入冬季，隨之而來的春節連續假期，更是國人出遊的「黃金時段」，而遊覽車是發展觀光業的重要交通工具之一，除了遊覽車業者需落實源頭管理外，消費者對搭乘遊覽車應具備的行車安全基本觀念也是不可或缺，以確保旅途平安。

冬啟程所長說明民眾租用遊覽車的撇步，1、為避免司機疲勞駕駛，每日駕駛時間不可超過10小時。2、司機每日從停車場出車到返回停車，不要超過12小時。3、駕車4小時應休息30分鐘以上，所以到達各旅遊景點後，應充份讓司機休息，勿隨意打擾。4、適當規畫行程路線及時間，不可任意變更或增加行程，避免駕駛員疲勞駕駛，也不得要求司機超速趕行程。5、規畫行程路線時，先了解行經路線是否為甲、乙類大客車禁行路段(尤其是山區狹窄易結冰道路)，建議連結交通部公路總局網站查詢。