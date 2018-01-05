NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈標示灌水　2成羊毛圍巾含量不足大立光12月營收衰退　季增8%理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

確保旅途平安租用遊覽車5撇步　避免疲勞駕駛擺第一

記者黃守作／高雄報導2018/01/05 16:39
▲交通部公路總局高雄市區監理所今(5)天說明民眾租用遊覽車的撇步，以確保旅途平安。(圖／記者黃守作攝，2018.01.05)
▲交通部公路總局高雄市區監理所今(5)天說明民眾租用遊覽車的撇步，以確保旅途平安。(圖／記者黃守作攝，2018.01.05)

交通部公路總局高雄市區監理所，今(5)日說明民眾租用遊覽車的撇步，以確保旅途平安。

公路總局高雄市區監理所所長冬啟程表示，時序已進入冬季，隨之而來的春節連續假期，更是國人出遊的「黃金時段」，而遊覽車是發展觀光業的重要交通工具之一，除了遊覽車業者需落實源頭管理外，消費者對搭乘遊覽車應具備的行車安全基本觀念也是不可或缺，以確保旅途平安。

冬啟程所長說明民眾租用遊覽車的撇步，1、為避免司機疲勞駕駛，每日駕駛時間不可超過10小時。2、司機每日從停車場出車到返回停車，不要超過12小時。3、駕車4小時應休息30分鐘以上，所以到達各旅遊景點後，應充份讓司機休息，勿隨意打擾。4、適當規畫行程路線及時間，不可任意變更或增加行程，避免駕駛員疲勞駕駛，也不得要求司機超速趕行程。5、規畫行程路線時，先了解行經路線是否為甲、乙類大客車禁行路段(尤其是山區狹窄易結冰道路)，建議連結交通部公路總局網站查詢。

冬啟程所長指出，公路總局為落實遊覽車客運業之自主管理，自9月1日起所有遊覽車都應裝置具有全球衛星定位功能系統設備及設置營運車輛監控管理系統，也就是俗稱的GPS，期使國內外旅客都能安心搭乘。
  
冬啟程進一步指出，只要消費者能具備這些基本觀念，定可督促業者持續改善其設備及管理，使搭乘遊覽車能獲得進一步的保障。

關鍵字高雄監理所遊覽車
高雄關關務檢調座談會　強化查緝力永平中視障生吳承澐　錄取清大圓夢

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan