日圓來到0.2634元 創2年半新低

（中央社記者邱柏勝台北5日電）新台幣今天一度升近1角，加上日圓兌美元貶破113元，新台幣與日圓匯差再度擴大；台銀日圓現金賣出價來到0.2634元，創2年半新低。有網友表示，「再加把勁，就可以摸到0.25字頭啦！」

此外，有哈日族透過其他民營銀行的網銀換匯，發現日圓即期匯率賣出價甚至只有0.2613元，「0.25字頭」已經不遠。社群網站「批踢踢實業坊」的日本旅遊板上也引發熱議，「今日太神了，日圓不斷向下」；「再加把勁，就可以摸到0.25字頭啦！」

外匯交易員表示，美元表現持續弱勢，今天新台幣隨亞幣升值，繼昨天收盤突破29.6元關卡後，今日繼續往上攻堅，盤中一度升破29.5元，續創逾4年新高價。且日圓積弱不振，不僅未隨亞幣升值，還比已經很弱的美元更弱，今天貶破113元兌1美元關卡，導致日圓與新台幣的匯差擴大。