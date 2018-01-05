高檢再審王昊案 王薇君盼依殺人罪論處

（中央社記者蕭博文台北5日電）台灣高等法院檢察署今天為王昊案聲請再審，王昊的姑姑王薇君下午到高檢署外感謝檢察官為平反之路跨出第一步，也呼籲法院重新檢視案件，依殺人罪論處被告，而非以傷害致死論處。

王薇君不滿法院未依殺人罪論處王昊案被告，去年11月向高檢署聲請再審。王薇君說，今天上午接獲律師電話通知，感到很不真實，很擔心案子會不了了之，感謝高檢署看見這些被虐殺的孩子的生命權與生存權。

王薇君哽咽地說，王昊案只是一個代表性案件，還有更多的虐兒案都是以傷害致死論處，希望法院能以殺人罪論處殺害王昊的被告，如今高檢署已經跨出第一步，能不能夠成功平反，還是要看院方願不願意接受。