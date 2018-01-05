台灣港務公司董事長吳宏謀送大紅包　調整基層員工待遇

台灣港務公司董事長吳宏謀是於5日上午，在高雄港務分公司辦理的勞工教育課程中表示，歲未年初，檢視過去1年，公司面臨海運聯盟重組、大型航商整併等市場重大挑戰，但在總經理郭添貴帶領下，同仁奉獻心力、辛勞付出，再次繳出亮麗的成績單，不僅高雄港維持千萬TEU的作業量，連續4年穩固千萬TEU級貨櫃港地位，郵輪旅客創新紀錄突破100萬人次，另外，台灣港群自101年開始至106年止，7大國際商港全數通過生態港認證等，均可見證同仁的努力。

台灣港務公司董事長吳宏謀今(5)天送出大紅包，他表示，該公司將加碼調整基層員工待遇，以重視疼惜基層員工的努力。

吳宏謀董事長指出，企業經營以人才為本，員工專業能力的提升，以及向心力的凝聚，是公司發展的首要任務，而在此一階段，該公司除配合政府107年度軍公教調薪3%外，將同時規劃調整基層人員的薪資結構，依目前規劃方案，調整後，第1級職務層次基層人員調整幅度約達5.2%至5.62%；第2級職務層次基層人員調整幅度約4.01%至4.20%。

吳宏謀進一步指出，此次該公司以較大幅度，來調整基層員工待遇，是要讓基層員工感受到公司的用心。

吳宏謀也展望107年，該公司將持續努力鞏固貨櫃、自由貿易及散雜貨等核心業務，另外也將加速舊港區轉型開發、離岸風電運維服務及布局海外市場等多元業務發展，並期望所有同仁攜手同心、共同努力，打造台灣港口特色產業及水岸亮點，創造公司營運佳績。