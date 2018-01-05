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視障生吳承澐錄取清大拾穗計畫　樂觀堅韌特質助圓夢

記者陳志仁／新北報導2018/01/05 16:42
▲新北市永平高中視障生吳承澐（左四）錄取國立清華大學清華學院的學士班，朝著音樂治療師的夢想前進，師長們也祝福他有美好的前景。（圖／永平高中提供）
▲新北市永平高中視障生吳承澐（左四）錄取國立清華大學清華學院的學士班，朝著音樂治療師的夢想前進，師長們也祝福他有美好的前景。（圖／永平高中提供）

國立清華大學「特殊選才招生」（拾穗計畫）今（5）日放榜，新北市永平高中視障生吳承澐錄取國立清華大學清華學院的學士班；準大學生的吳承澐，將在清華大學音樂、諮商、特教等豐富的學習資源協助下，朝著音樂治療師的夢想前進。

吳承澐說，很謝謝清大給予視障生機會，剛上高中時的我很徬徨，還好一路上遇到許多願意伸出援手的人，陪伴著我走過這一段路，我也很積極的參加活動，想證明視障生和正常人一樣，並沒有甚麼不同；相信在清大友善的環境下，我也能很快的適應，迎接那多采多姿的大學生活。

吳承澐的導師曾宿娟認為，承澐最特別的地方，在於當他面對挫折的時候，他會面對它、挑戰他、克服它，所以挫折對承澐而言，都不是挫折。每當別人問他喪失視力是如何熬過去的時候，他總是笑笑地說「就這樣啊，還好啦！」就是這種樂觀堅韌的人格特質，讓他一路披荊斬棘，無畏無懼的迎向未來。

永平高中校長劉淑芬指出，積極認真的承澐，從不因為視力的限制，而降低對自己的要求，還會主動爭取參加志工服務的機會，那一顆想要幫助別人的心，不只幫助了服務對象，也讓團隊更珍惜自己、珍惜付出的機會；是承澐用他的生命故事感動了我們，讓身邊的人有了同行的力量，承澐是永平的榮耀。

屬於中途盲的吳承澐，因粒線體缺陷，罹患雷伯氏遺傳性視神經病變，國三時視力在半年間從1.0迅速退化到接近全盲，只能從零開始學習適應新生活，經過短短半年的努力，就可以「閱讀」學校的講義、使用搜尋引擎找資料、用電腦做課堂筆記；遇到困難也會主動與老師討論課程、調整可行的方式。

關鍵字特殊選才招生視障生國立清華大學永平高中中途盲
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