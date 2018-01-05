視障生吳承澐錄取清大拾穗計畫　樂觀堅韌特質助圓夢

國立清華大學「特殊選才招生」（拾穗計畫）今（5）日放榜，新北市永平高中視障生吳承澐錄取國立清華大學清華學院的學士班；準大學生的吳承澐，將在清華大學音樂、諮商、特教等豐富的學習資源協助下，朝著音樂治療師的夢想前進。

吳承澐說，很謝謝清大給予視障生機會，剛上高中時的我很徬徨，還好一路上遇到許多願意伸出援手的人，陪伴著我走過這一段路，我也很積極的參加活動，想證明視障生和正常人一樣，並沒有甚麼不同；相信在清大友善的環境下，我也能很快的適應，迎接那多采多姿的大學生活。

吳承澐的導師曾宿娟認為，承澐最特別的地方，在於當他面對挫折的時候，他會面對它、挑戰他、克服它，所以挫折對承澐而言，都不是挫折。每當別人問他喪失視力是如何熬過去的時候，他總是笑笑地說「就這樣啊，還好啦！」就是這種樂觀堅韌的人格特質，讓他一路披荊斬棘，無畏無懼的迎向未來。