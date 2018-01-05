今日廣場》胡筑生／中華民國是民意最大公約數

日前美麗島電子報公布2017年「十二月國政民調」，其中值得注意是民眾對蔡總統信任度為執政19個月的新低，也是2017年5月以來第6度低於36.7%。加上最關鍵的是「修改我國的國旗」、「修改我國的國歌」的公投意願民調？

民進黨不得不默默認同「中華民國」的法統放棄台獨，在台灣人民的心中「中華民國」是最大公約數。急獨政治市場正消逝，關鍵在於大多數台灣人民只要安居樂業，經濟民生要立即有感，經不起極端政治意識型態的瘋狂推進。

針對大小綠長年最重要政治主張議題「修改我國的國旗」、「修改我國的國歌」，連深綠支持者都陷入矛盾不支持，暴露出台獨騙局的事實。民進黨漸漸承認中華民國仍是台灣人民最大共識，相信美國一定會提醒民進黨，千萬不要再觸及兩岸敏感紅線成為一個國際麻煩製造者。

這民調結果讓大小綠清楚知道，在台灣大多數人無法接受改變中華民國的事實現狀，連國旗與國號都不願改，代表一般民眾都知道一改就會面臨引爆兩岸戰事，加上台灣大多數人不信任大小綠有能力對抗中國大陸，都希望兩岸處於和平發展。

「修改我國的國旗」結果顯示14.5%民眾表示會投同意、74.5%會投不同意，表示不去領票或不投票的有3.6%，未明確回答有7.4%，調查顯示有近9成民眾對此議題具體表態。經由交叉分析得見泛綠民眾表示同意的比率最高（32.4%，不同意的有59.7%），然而在絕大多數各群民眾中仍呈現壓倒性的不同意。

「修改我國的國歌」結果顯示21.2%民眾表示會投同意、65.6%會投不同意，表示不去領票或不投票的有4.6%，未明確回答的有8.5%，調查顯示有近9成民眾對此議題具體表態。經交叉分析得見雖然絕大多數各群民眾仍呈現壓倒性的不同意，即使泛綠民眾表示同意的比率最高（41.6%），但是不同意的也達49.4%，顯示整體泛綠民眾對此議題的態度頗為分歧。

蔡英文最大的治理危機，在於民眾不信任度升高，換言之治理正當性一直不斷潰敗。面對大小綠長年政治操作的「修改我國的國旗」與「修改我國的國歌」，大多數老百姓完全不埋單，更不相信一個會閃兵的小綠政黨有能力上戰場力抗中國大陸威脅。

身為退役軍人的我們有義務誓死用血捍衛中華民國，但對於政客不顧老百姓身家安全的推進台獨實感到非常不屑。因為要台獨就必須要有上戰場的流血準備，奉勸覺青先用當兵來展現台獨的真決心！

●作者：胡筑生／陸軍官校校友會總會長、監督年金改革聯盟召集人。

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