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中央社

藏人倡母語被控煽動分裂 開庭拒認罪

中央社2018/01/05 16:24
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北5日電）西藏境內藏人扎西文色推行藏語教育，卻被控「煽動分裂國家罪」，本案4日於青海玉樹中院開庭。綜合外媒報導，扎西文色在庭上拒絕認罪，並表示自己的個人行動不是煽動反對中國統治。

扎西文色2015年底曾接受紐約時報專訪，談論藏文化消亡和藏語不被重視的問題，希望促使中國政府加強藏語教育。他於2016年1月在青海省玉樹藏族自治州被拘留，隨後被以「煽動分裂國家罪」逮捕至今2年。本案4日上午在玉樹州中級人民法院開庭。

綜合紐約時報、美國自由亞洲電台報導，扎西文色委任律師之一的梁小軍指出，4日的庭審全程以漢語進行，控辯雙方主要圍繞扎西文色接受紐時採訪的內容陳述觀點。

他表示，檢方指控扎西文色受訪時提及藏人自焚，並質疑中國政府以消滅語言文化來消滅一個民族等言行，均構成犯罪行為。

梁小軍為扎西文色辯護時則提出，扎西文色擁有言論自由，公開發表的言論沒有危害國家安全，且是基於對藏民族語言文化消亡的擔憂，本意良好，沒有煽動分裂的主觀意圖，客觀上也沒有從事這樣的行為，更沒有立即發生社會危險的可能性，所以不構成犯罪。

經過4小時審訊，法院於當天下午宣布休庭，擇日宣判。

對於未來宣判結果，梁小軍表示，在中國現有的法律體系之下判決無罪可能性很小，扎西文色已被關押2年，如果法院判處罪名成立，希望當事人的刑期不超過2年，能夠「實報實銷」。

位於印度達蘭薩拉的藏人行政中央司政洛桑桑蓋（Lobsang Sangay）4日也透過官網對扎西文色案表達關注，並敦促中國當局對扎西文色宣判時維護其憲法權利。

洛桑桑蓋表示，扎西文色自發推動中國「憲法」為藏人和少數民族的雙語教育所保障的權利，這場審判在很大程度上代表中方是否維持對國際公認的法律，和中國國內認可的法治所作的承諾。1070105

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