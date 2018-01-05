NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈大立光12月營收衰退　季增8%天堂M活動解謎　百萬好禮送給你理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

入冬最強冷氣團報到 高市防寒備戰

中央社2018/01/05 16:28
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者陳朝福高雄5日電）入冬最強冷氣團將報到，人安基金會鳳山平安站與高雄市社會局啟動防寒機制備戰，提供街友禦寒用品與臨時夜宿等措施，民眾如果發現街友需要協助，可即時通報1999高雄萬事通。

人安基金會鳳山平安站長華國興今天說，入冬來最強烈大陸冷氣團報到，濕冷且低溫將逐步下探，為防憾事發生，鳳山平安站啟動防寒關懷機制，提前夜訪街友發放睡袋、長袖衣物等禦寒用品。

防寒備戰鳳山平安站不敢掉以輕心，一旦氣溫低於攝氏15度，將掛起「街友來防寒」燈，開放街友臨時夜宿避寒。

高雄地區昨天下午起持續下雨，今天上午明顯感受到氣溫偏低，高雄市社會局持續進行街友低溫關懷服務，加強到街友聚集地點訪視，並提供街友薑母茶、稀飯等熱食，並發放睡袋、暖暖包及禦寒衣物等。

一旦街友有緊急安置或物資上的需求時，高雄市社會局籲請民眾協助通報1999高雄萬事通，立即會提供協助。

華國興表示，冷氣團來襲對於露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱辛。人安基金會服務寒士提供防飢、防寒、防病等服務，將與創世、華山基金會策略聯盟於2月4日辦理「第28屆寒士吃飽30」愛心尾牙，鳳山地區辦理105桌。

華國興說，愛心尾牙將邀請1050名寒士參與，目前桌數只募得四成，盼各界共襄善舉，讓寒士感受溫暖與關懷。愛心專線07-7104937。劃撥帳號：42173742（戶名：人安基金會。備註：尾牙）。1070105

藏人倡母語被控煽動分裂 ...續拚獅隊最高薪 陳鏞基盼再...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan