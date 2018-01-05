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Uber創辦人傳拋售29%持股 海撈14億美元

鉅亨網2018/01/05 16:34
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據《彭博社》報導，Uber 創辦人兼前 CEO Travis Kalanick 計劃出售其手上持有近三分之一的股份。這筆交易將成為軟銀集團 (9984-JP) 以 480 億美元收購 Uber 股票的收購要約的一部分。

根據《彭博社》的消息來源，Kalanick 想要出售其 29% 的股份，兌現約 14 億美元。

Kalanick 在 6 月辭去 CEO 職務，但仍留在 Uber 董事會，目前擁有大約 10% 的股份。《彭博社》消息人士稱，他本來想要出讓高達一半的股權，但由於要約收購協議的限制，他不能這樣做。

如果這筆交易能夠成功，Kalanick 將成為一名億萬富翁，但這筆交易也有值得注意之處，因為他在 2016 年 10 月《浮華世界》舉辦的新機構峰會上聲稱，他從來沒有出售任何一股 Uber 股份，即使他還在付房貸。

當然，在過去 15 個月情況有很大的變化，包括指責不良的工作場所文化導致公司就性騷擾問題進行內部調查、Kalanick 辭職，以及最近軟銀的投資。軟銀同意在經過多年全球贊助競爭對手（包括滴滴出行）後，收購 Uber 至少 14% 的股份。

據稱，軟銀與 Uber 的交易將削弱 Kalanick 的權力，包括阻止他未來被任命為董事會主席。Benchmark Capital 起訴 Kalanick 卡蘭尼克濫權指定董事會席位，在本月底軟銀入股完成後也將放棄訴訟。

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關鍵字彭博社出售軟銀收購董事會kalanickuberafpheadline
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