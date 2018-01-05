Uber創辦人傳拋售29%持股 海撈14億美元

據《彭博社》報導，Uber 創辦人兼前 CEO Travis Kalanick 計劃出售其手上持有近三分之一的股份。這筆交易將成為軟銀集團 (9984-JP) 以 480 億美元收購 Uber 股票的收購要約的一部分。

根據《彭博社》的消息來源，Kalanick 想要出售其 29% 的股份，兌現約 14 億美元。

Kalanick 在 6 月辭去 CEO 職務，但仍留在 Uber 董事會，目前擁有大約 10% 的股份。《彭博社》消息人士稱，他本來想要出讓高達一半的股權，但由於要約收購協議的限制，他不能這樣做。