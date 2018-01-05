新歌負評一面倒　SpeXial神回：療癒系快歌

挺過團員變動、更換唱片公司等事件，SpeXial終於在2018年發行專輯，對於這次能發片，團長宏正一下就在句子中使用了三句成語：「我真的覺得很不容易，你看大家分崩離析，所以只要湊在一起就要緊鑼密鼓、見縫插針，不斷找空檔做事情。」也透露當他知道要發片時，當下其實有種「蛤！？真的假的！」的驚呼。

在發片記者會前，官方先於網路上釋出兩支新歌MV，分別是同名主打〈Buddy Buddy〉及抒情慢歌〈安可〉，但是兩首歌都飽受外界負面評價，對此宏正正能量爆發說：「看到留言會難過，但這些都是事實，會去檢討發生了什麼事情，很多東西在磨合上，討論的部分也要繼續加油。」不僅外界評價獲得一致的負評，連死忠歌迷都不埋單，宏正無奈卻又幽默的回應：「我們只能說聲抱歉，然後再唱一首『安可』。」



▲SpeXial團員對於新歌負評如山倒，也保持樂觀的態度面對。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

而在之前傳出關於團員合約到期，這張專輯似乎是合約中的最後一張，對此團員子閎出面解釋：「我們合約中沒有寫到要發幾張，之前有人說我們第一代團員合約到了要退出，沒有這種事情，SpeXial是一個招牌，沒有在不在的問題。」明杰也補充：「第一代成員是因為演出《終極一班》才簽進可米，不是說合約到了就退出。」子閎接著提到：「去年年底說合約已經到了，但是我們還在這裡。」團員們一一發聲、反駁外界的傳言。



▲SpeXial曾傳出合約到期，第一代成員將出走，子閎（前排中）對此出言反駁。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

現場宛如變成闢謠大會，氣氛似乎因此變得有點沈重，為了轉換氣氛，媒體記者們請偉晉用成語形容發片的心情，他表情尷尬，思考一陣後才開口：「七上八下。」至於看到負評的心情，他笑說：「其時看完後覺得開心，還叫朋友快點看！」並提到在4分鐘的影片中，獲得了快樂，更笑說是「療癒系快歌」。記者繼續追問，看完之後的心情是哀莫大於心死嗎？偉晉反應超快的回答：「是心如止水！」



▲唱片公司老闆送給SpeXial一人一件超人內褲當禮物。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）