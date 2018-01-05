金元萱跨海站台　曝張菲以前常「親她」

綜藝大哥大張菲全新節目《綜藝菲常讚》將在明（6）日晚間八點於華視首播，首集便跨海邀請緋聞女友金元萱站台，兩人大談往日曖昧內幕，金元萱大爆：「菲哥當時親我。」聽了讓人臉紅心跳。張菲也透露金元萱酒量超好，兩人過去尬酒，女生沒事，張菲反倒喝到食道灼傷，讓金元萱相當心疼。
《綜藝菲常讚》首播邀請到素有「韓國瑪丹娜」之稱的金元萱，但邀請過程困難重重，先是製作單位所持有的本人電話號碼已換，後來好不容易打聽到金元萱韓國經紀人聯絡方式，原本因檔期太滿婉拒，最後是以三顧茅廬的決心才讓金元萱喬出時間，跨海替張菲站台。
▲金元萱（左）為張菲新節目站台。（圖／華視提供，2018.01.05）
相隔多年與張菲再相會，金元萱靦腆笑說：「很高興能夠再見，菲哥瘦了。」還溫柔地摸了幾下菲哥的胸口。金元萱更透露：「以前菲哥曾經多次『親我』。」而後金元萱則趕緊大喊：「NO！NO！」她進一步解釋，原來是「請我」的口誤。
張菲表示，金元萱酒量超好，尤其特愛高粱酒，原本在追求階段想透過請客，展現自己的man power，沒想到多次喝下來金元萱都沒醉，反而自己喝到食道灼傷，還住院一個星期，這段過往也引發金元萱心疼，眼神中流露出捨不得的感覺。
▲金元萱（左）為張菲新節目站台。（圖／華視提供，2018.01.05）
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