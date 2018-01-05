舊年露天電影院 中市廟口母語開唱

由台中市新聞局指導、台中在地音樂工作者老諾、鯤島起義創意社及三川娛樂公司合作發起的「舊年露天電影院x廟口此聲」活動，13日下午4時30分在樂成宮前廣場開唱並播放影片，邀請多組在地文化音樂工作團體鯤島起義、浮現Live house、此聲This Live及台灣新創音樂產業推廣協會籌備處共同參與。

（中央社記者郝雪卿台中5日電）由台中市在地音樂工作者合作發起的「舊年露天電影院x廟口此聲」活動，將於13日在樂成宮前廣場，由多個在地母語創作樂團接力以母語開唱，並由金曲歌王謝銘祐壓軸演出。

新聞局表示，曾獲金音獎最佳民謠單曲的「農村武裝青年」主唱阿達，從農村中找到自己、從吉他改彈月琴，也從社會運動走回三合院，阿達看見過去參與許多社會運動中沒看見的議題，這次以台語唸唱方式創作呈現農村家庭的日常與更多不為人知的故事；老諾期盼透過活動，讓更多投入母語創作樂團有表演機會，也希望在地青年更加認識自己的文化和母語。

新聞局指出，除了多組樂團上陣表演外，當晚也安排「舊年露天電影院」活動，謝銘祐之前發行專輯「舊年」，背著吉他拎著皮箱，開始露天電影院的巡迴；舊年露天電影院將邁入尾聲，謝銘祐這次將與在中部創作台語歌曲的樂隊，合力為舊年劃下句點。

謝銘祐認為，不要覺得台語「俗」，「俗」也是記錄到台灣最美麗的時刻，50、60年代的台語歌曲到現在仍是耳熟能詳，更是許多創作人血液裡的養分，「舊年」專輯中的詞曲是創作人細膩觀察時代背景生成的作品，透過活動可感受對城市的記憶，同時向音樂工作者致敬。1070105