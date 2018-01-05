美棒球專家教打擊 點出台灣打者通病

（中央社記者黃巧雯台中5日電）中華職棒舉辦專業打擊訓練營，受邀來台指導的美國專家發現台灣打者大部分都以使用上半身的手部力量為主，若能搭配腳、腰部、肩膀的力量揮擊，打擊將更有力。
中華職棒專業打擊訓練營3日登場，今年師資包括美國芝加哥「Fastball USA棒球學校」創辦人萊恩（Mike Ryan）、過去曾到美國受訓的統一獅高志綱和郭阜林等人，吸引不少職棒選手前來學習。
萊恩在今天上午的課程中，分析各選手打擊姿勢，其中又以Lamigo桃猿隊詹智堯最令他驚艷。他說，台灣選手不缺乏力量及速度，但想要教他們正確打擊心態及其他技巧。
萊恩認為，打擊都要從為自己設定目標做起，首先設法把球擊得強勁、飛得很遠。他告訴選手：「不要想說擊出安打，要想著要很確實擊出球。」
教學過程中，萊恩也發現台灣打者通病。他指出，台灣打者大部分都以使用上半身的手部力量為主，但他認為若能搭配腳、腰部、肩膀等部位的力量進行揮擊，打擊將更有力。
不過萊恩也稱讚，台灣選手有高人一等運動能力，且身體協調性好，這也是成功打者第一步，若能改變心態、訓練方式，台灣打者會再更強、更有爆發力。
Lamigo桃猿隊藍寅倫也來學習，盼從中找到適合自己的打擊方式，進而讓打擊表現更穩定。
藍寅倫說，教練告訴他們不要太在意結果是不是安打，只要打出去的每一顆球都很強勁就好。
面對即將到來的春訓，藍寅倫表示，希望春訓期間逐步調整、不要衝太快，將重點放在身體恢復以及提升協調性，同時還希望身體健康，才能迎接開季。
去年傷癒復出的藍寅倫，下半季擔任球隊開路先鋒，他說，第一棒要更冷靜選球上壘，希望未來進一步加強選球能力。1070105