美棒球專家教打擊 點出台灣打者通病

（中央社記者黃巧雯台中5日電）中華職棒舉辦專業打擊訓練營，受邀來台指導的美國專家發現台灣打者大部分都以使用上半身的手部力量為主，若能搭配腳、腰部、肩膀的力量揮擊，打擊將更有力。

中華職棒專業打擊訓練營3日登場，今年師資包括美國芝加哥「Fastball USA棒球學校」創辦人萊恩（Mike Ryan）、過去曾到美國受訓的統一獅高志綱和郭阜林等人，吸引不少職棒選手前來學習。

萊恩在今天上午的課程中，分析各選手打擊姿勢，其中又以Lamigo桃猿隊詹智堯最令他驚艷。他說，台灣選手不缺乏力量及速度，但想要教他們正確打擊心態及其他技巧。