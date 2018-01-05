形貌憔悴 秘魯前總統藤森返家

（中央社利馬4日綜合外電報導）獲得秘魯總統庫辛斯基爭議性特赦的前總統藤森謙也，今晚坐著輪椅離開首都利馬一間醫院，重獲自由。分析家認為，他獲釋返家後的首要工作，就是調和家族內部失和。
法新社報導，79歲的藤森謙也（Alberto Fujimori）坐著輪椅、由助理從「世紀診所」（CentenarioClinic）的主要出入口推出後，向支持群眾揮手，看起來相當虛弱。他隨後在國會議員兒子藤森健次（KenjiFujimori）陪伴下，快速驅車離去。
藤森健次在推特寫道「跟我父親一起」，並貼出一張與父親坐在車後座的自拍照。
分析家表示，身體虛弱的藤森返家後的首要工作，將是調停兒子健次與女兒惠子（Keiko）間的不和，以免惠子繼承自藤森的人民力量黨（Fuerza Popular）持續分裂，這個藤森家族的反對黨仍是秘魯主要政黨，且控制著國會。
美國之音（VOA）報導，藤森惠子也推文道「我們很高興值此生命的新篇章時，迎接我們的父親」，還貼出一張家庭照片。
秘魯總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）特赦藤森，引發數千秘魯群眾上街示威。庫辛斯基宣布特赦前3天，才在藤森家族政黨10名成員無預警棄權下，躲過國會彈劾。民調顯示，過半受訪民眾相信這是庫辛斯基與藤森家的檯面下交易。（譯者：中央社陳亦偉）1070105