形貌憔悴 秘魯前總統藤森返家

（中央社利馬4日綜合外電報導）獲得秘魯總統庫辛斯基爭議性特赦的前總統藤森謙也，今晚坐著輪椅離開首都利馬一間醫院，重獲自由。分析家認為，他獲釋返家後的首要工作，就是調和家族內部失和。

法新社報導，79歲的藤森謙也（Alberto Fujimori）坐著輪椅、由助理從「世紀診所」（CentenarioClinic）的主要出入口推出後，向支持群眾揮手，看起來相當虛弱。他隨後在國會議員兒子藤森健次（KenjiFujimori）陪伴下，快速驅車離去。

藤森健次在推特寫道「跟我父親一起」，並貼出一張與父親坐在車後座的自拍照。