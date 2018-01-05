廣編／萬丹酪農教你這樣喝：只要鮮奶加紅豆

為了推廣萬丹在地的兩大特產—鮮奶與紅豆，萬丹鄉公所已經連續11年舉辦「萬丹鮮奶紅豆節」；而活動才在去年12月31日畫下尾聲，便有廠商響應萬丹鄉「支持在地農產」的訴求，旋即推出「萬丹鮮奶紅豆飲」。
這款「酪農戶限定-萬丹鮮奶紅豆飲」訴求100%使用萬丹的生乳與萬丹的紅豆，不使用成本較低的進口奶粉與進口紅豆，就是為了支持台灣在地的農民。此外，產品還標榜不添加奶精、奶粉、香料，成分單純到只有「生乳、紅豆、蔗糖、水」，在市售所有乳製飲品中可說是相當特別，非常適合注重健康飲食的消費者。
萬丹的酪農李楠大哥說：「萬丹在民國40年代就有農戶進口第一頭乳牛，萬丹是酪農的原鄉，我們萬丹的酪農即使已經傳承到第二、第三代，也都秉持『飼牛，親像在飼囝仔』的精神，才能一直保有萬丹鮮奶濃厚實在的口感，喝起來特別香甜。」藝人佩甄試喝過後也驚呼「萬丹紅豆豆味濃，搭配萬丹鮮奶的香甜，100%呈現萬丹在地的好味道，而且沒有媽媽們擔心的添加物，營養又美味！」
「酪農戶限定 萬丹」品牌秉持著關懷在地、支持在地農產的理念，100%使用台灣在地素材，要用行動支持在地農民，也希望消費者共同來支持台灣在地新鮮的好味道。特別選定在紅豆採收季節上市的「酪農戶限定 萬丹鮮奶紅豆飲」，要挑戰成為紅豆控不能錯過的冬季美食，加熱飲用一樣美味。