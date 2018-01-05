廣編／萬丹酪農教你這樣喝：只要鮮奶加紅豆

為了推廣萬丹在地的兩大特產—鮮奶與紅豆，萬丹鄉公所已經連續11年舉辦「萬丹鮮奶紅豆節」；而活動才在去年12月31日畫下尾聲，便有廠商響應萬丹鄉「支持在地農產」的訴求，旋即推出「萬丹鮮奶紅豆飲」。

這款「酪農戶限定-萬丹鮮奶紅豆飲」訴求100%使用萬丹的生乳與萬丹的紅豆，不使用成本較低的進口奶粉與進口紅豆，就是為了支持台灣在地的農民。此外，產品還標榜不添加奶精、奶粉、香料，成分單純到只有「生乳、紅豆、蔗糖、水」，在市售所有乳製飲品中可說是相當特別，非常適合注重健康飲食的消費者。