NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈大立光12月營收衰退　季增8%天堂M活動解謎　百萬好禮送給你理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

稅改影響 紐約曼哈頓Q4房產售價成交量雙跌

鉅亨網2018/01/05 16:53
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

Douglas Elliman 日前發布紐約曼哈頓第 4 季市場報告，內容指出，由於稅改帶來的不確定性，部份消費者暫緩購屋決定，造成紐約公寓成交量與上一季相比大跌 25.4%，而成交價格也下跌 9.4%。

曼哈頓房產第4季成交量和價格變化
曼哈頓房產第 4 季成交量和價格變化

曼哈頓的住房市場為 6 年以來，銷售量最低的第 4 季，基於潛力買家暫緩購屋，觀察稅改對房地產的影響，去年第 4 季的總成交量為 2514 戶，比去年同期下降 12.3％，銷售量的下滑，使得市場上的待售房屋量增加，第 4 季結束，尚有 5451 戶等待出售，而消耗此「庫存」的時間也從 5.6 個月提升至 6.5 個月。

曼哈頓房子銷售數來到6年薪低
曼哈頓房子銷售數來到 6 年薪低

而買家也因此有更多的議價空間，第 4 季平均議價空間比上一季高出 0.1%，買家不急著購賣，迫使賣家須降價配合，公寓平均需要銷售的天數也從 94 天增加到 97 天。此外，二手屋的銷售量下滑 26.9%，比新建案銷售量下滑 16.1% 來得更嚴重。

二手屋銷售輛大幅下滑26.9%
二手屋銷售輛大幅下滑 26.9%

紐約房地產經紀商 Corcoran Group 的總裁 Pamela Liebman 指出，基於稅收法案，曼哈頓的購屋者暫緩購屋，他們相信房價已經在 2017 年達到頂點，之後會承受下滑壓力。

Liebman 說：「我們在第 4 季失去了很多交易，大家都在等稅改的定案，現在不確定性結束，他們應該能做出購屋決定了。」她認為買主仍是活躍的，但是他們很注重房子的價值與價格是否合理，好消息是，今年應該會有蠻多買家願意購屋的，只要賣家不漫天喊價，成交機會很高。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字紐約紐約房產headline
〈沃旭扶植在地〉培育在地海...菸價飆漲逾3成+油料燃氣同...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan