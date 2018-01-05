〈沃旭扶植在地〉培育在地海事人才 與高雄3所大學擴

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 今 (5) 日宣布，與 2 月即將合併為國立高雄科技大學的 3 所大學簽署合作意向書，擴大產學合作，沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表示，在地海事技術人才的培育相當重要，並對政府喊話，盼能讓離岸風電遴選辦法盡快塵埃落定。

柏森文表示，依開發時程規劃，「大彰化離岸風電開發計畫」若取得相關許可後，將於 2019 年開始建造陸域工程，離岸建造準備與工程人才勢必得依序到位，雖然相關技術仍需要國外專家協助，但更重要的仍是在地海事技術人才，盼能藉由與 3 所學校的產學合作，共同推動離岸風電教學研究與技術人才培育。