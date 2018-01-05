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即時跑馬燈大立光12月營收衰退　季增8%天堂M活動解謎　百萬好禮送給你理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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大立光12月合併營收48.78億 月減13.14%

鉅亨網2018/01/05 16:49
鉅亨網 / NOWnews
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大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 12 月合併營收 48.78 億元，月減 13.14%，年減 10.43%，為去年 7 月以來低點，第 1 季進入傳統淡季，大立光指出，今年 1 月營收看起來將會繼續下滑。

受部分客戶拉貨力道減弱影響，大立光去年 12 月合併營收下骨，合計去年第 4 季合併營收 160.88 億元，季增 8%，年增 2%，累計去年合併營收 531.27 億元，增 9.88%；大立光預計 1/11 召開線上法說，由執行長林恩平主持，將公布去年獲利及對今年首季的展望，因進入淡季，法人關注大立光業績何時可以落底。

大立光去年第 3 季單季營收 149.18 億元，稅後純益 77.69 億元，每股稅後純益 57.93 元，優於第 2 季 35.05 元，也高於 2016 年同期 51.89 元。累計 2017 年前 3 季營收 370.39 億元，稅後純益 173.68 億元，年增率 21.6%，每股純益 129.48 元。

大立光 1/11 日將召開線上法說，法人、投資人與證券分析師都相當關注林恩平所釋出來的看法，預期法說將聚焦包括玻璃鏡片對手機包括前鏡頭、3D 鏡頭的迫切性；第 1 季進入市場淡季業績何時落底；同業競爭及大立光生產良率改善與新廠設備進駐進度等問題。

證券分析師張陳浩認為，大立光去年 12 月營收較 11 月下滑，代表目前蘋果 iPhone X 組裝仍受相關零組件短缺影響，不排除今年 1 或 3 月才可望改善，屆時蘋果 iPhone X 零組件廠將可望出現另一波營收高峰。

分析師黃漢成表示，因第 1 季市場需求走淡，法人關注何時是大立光業績反轉向上的轉折點，另外，設備進駐新廠進度，也是關注重點。

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